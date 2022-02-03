Виктора Мережко провожают в последний путь в Москве. Прямая трансляция

Прощание с народным артистом России, заслуженным деятелем искусств РСФСР Виктором Мережко проходит в эти минуты в Доме кинематографистов в Москве. «360» ведет прямую трансляцию.

Траурное мероприятие проходит в открытом формате. Похороны Мережко состоятся на Троекуровском кладбище.

Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. Как режиссер он работал над различными фильмами и сериалами, в числе которых «Сонька Золотая Ручка».

Дебютом Виктора Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стал детский фильм «Тигры на льду». Всего по сценариям Мережко сняли 50 кинокартин и два мультипликационных фильма.

Дочь артиста Мария сообщила, что ее отец умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Мережко тяжело переносил заболевание, пришлось лечь в реанимацию. Врачи стабилизировали его состояние, но затем наступило резкое ухудшение.

Ранее актер Сергей Газаров рассказал, что Мережко всегда был чутким и внимательным по отношению к своим молодым коллегам.