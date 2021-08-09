Виктор Комаров высказался об аресте Мирзализаде

Стендап-комик Виктор Комаров прокомментировал сообщение о том, что его коллега по цеху Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста за шутку о русских. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды, передает «Вечерняя Москва».

«С точки зрения человечности — несправедливо. Идрак — он, что, опасный человек? Но с точки зрения страны и законов — видимо, так и должно быть. Выбор. Тебе дают последствия, а дальше — шути или не шути», — поделился Комаров.

По его словам, если есть Интернет, то в целом не может быть контроля за шутками. Он заметил, что юмор человека должен отвечать правилам закона. Комик должен понимать, что понесет ответственность, если его слова попадают под какую-то статью.

«Все мы понимаем, что 10 суток за шутку, вырезанную из контекста, — очень странное решение, мягко говоря. Мое мнение: штрафы или исправительные работы. Или просто исправительные работы», — добавил собеседник издания.