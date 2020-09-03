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    03 сентября 2020, 10:32

    Виктор Дробыш оценил идею сделать 3 сентября выходным днем

    Полина Петрова

    Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил идею жителей Санкт-Петербурга сделать 3 сентября выходным днем. Активисты посчитали, что отмечать дату нужно распевая одноименную песню Михаила Шуфутинского, пишет ИА «Невские новости».
    Виктор Дробыш оценил идею сделать 3 сентября выходным днем

    Дробыш заявил, что ему нравится это предложение. По его мнению, такой праздник хорошо отразится на настрое школьников, которые только приступили к учебе.

    «Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Думаю, что детям после 1 сентября еще один день отдохнуть не помешает. Я „за“», — процитировал продюсера сайт «Политика сегодня».

    Ранее жители Петербурга спели отрывки из песни Шуфутинского и опубликовали их в интернете. В комментариях они решают, нужен праздник в честь хита или нет.

    Новости SMI.FM