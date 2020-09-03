Виктор Дробыш оценил идею сделать 3 сентября выходным днем
Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш оценил идею жителей Санкт-Петербурга сделать 3 сентября выходным днем. Активисты посчитали, что отмечать дату нужно распевая одноименную песню Михаила Шуфутинского, пишет ИА «Невские новости».
Дробыш заявил, что ему нравится это предложение. По его мнению, такой праздник хорошо отразится на настрое школьников, которые только приступили к учебе.
«Праздник из-за песни Шуфутинского? Знаете, я в принципе за праздники. Думаю, что детям после 1 сентября еще один день отдохнуть не помешает. Я „за“», — процитировал продюсера сайт «Политика сегодня».
Ранее жители Петербурга спели отрывки из песни Шуфутинского и опубликовали их в интернете. В комментариях они решают, нужен праздник в честь хита или нет.