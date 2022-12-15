Общество 15 декабря 2022, 11:52 Виктор Бут выразил желание побывать в зоне СВО

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Недавно освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут выразил желание побывать в зоне спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Хотелось бы, конечно, но посмотрим, как представится возможность», — добавил он.

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Во время общения с журналистами Бут также отметил, что самое тяжелое в США — это отсутствие новостей с родины. По его словам, там тяжело оперативно их получать.

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Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, а после этого экстрадирован в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма.

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