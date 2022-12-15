15 декабря 2022, 11:52
Виктор Бут выразил желание побывать в зоне СВО
Недавно освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут выразил желание побывать в зоне спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Хотелось бы, конечно, но посмотрим, как представится возможность», — добавил он.
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Во время общения с журналистами Бут также отметил, что самое тяжелое в США — это отсутствие новостей с родины. По его словам, там тяжело оперативно их получать.
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Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, а после этого экстрадирован в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма.
Виктор Бут
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