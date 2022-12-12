Важное 12 декабря 2022, 11:28 Виктор Бут вступил в ЛДПР Глава ЛДПР Слуцкий: Виктор Бут стал членом партии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Виктор Бут получил партийный билет либерально-демократической партии. Его ему лично вручил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды», — написал он.

Реклама

Мероприятие проходило на сцене Колонного зала Дома Союзов. Сегодня там проходит слет по случаю 33-летия партии.

Реклама

Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США. В Америке его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его освободили из тюрьмы и доставили в Россию в прошлый четверг. Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.