Общество 15 декабря 2022, 19:10 Виктор Бут рассказал RT о своем задержании

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Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о своем задержании.

«Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава», — отметил он.

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При этом Бут добавил, что при задержании сохранял спокойствие, в отличие от тех же тайцев и американцев.

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Виктор Бут был задержан полицией Бангкока в 2008 году по обвинению в незаконной торговле оружием. Затем его экстрадировали в США, где он 14 лет сидел в тюрьме.

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