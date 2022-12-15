15 декабря 2022, 19:10
Виктор Бут рассказал RT о своем задержании
Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о своем задержании.
«Это было, в общем-то, как только эти люди вошли. Это была подстава», — отметил он.
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При этом Бут добавил, что при задержании сохранял спокойствие, в отличие от тех же тайцев и американцев.
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Виктор Бут был задержан полицией Бангкока в 2008 году по обвинению в незаконной торговле оружием. Затем его экстрадировали в США, где он 14 лет сидел в тюрьме.
Виктор Бут
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