Общество 09 декабря 2022, 02:05 Адвокат рассказал о жестких условиях содержания Бута в американской тюрьме Адвокат Тарасов: Виктор Бут отбывал срок в спецблоке тюрьмы с самым жестким режимом YouTube

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Виктор Бут большую часть срока находился в одиночной камере американской тюрьмы «Марион». Она является преемником знаменитого «Алькатраса», рассказал ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Это очень жесткий режим. Бут содержался в спецблоке, где ограничено общение с внешним миром, где пристально следят за тем, как заключенные общаются, потому что там сидят люди, которые проходят по политическим статьям, исламские террористы в том числе», — сказал он.

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Тарасов отметил, что Виктора посадили в Communication Management Unit — подразделение внутри тюрьмы, где пристально за всеми наблюдают. В камере россиянин был один, но время от времени к нему подсаживали человека.

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Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут ранее заявил, что не знал об обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам россиянина, его разбудили ночью и сказали собираться.

Воздушное судно с Бутом приземлилось поздно вечером 8 декабря в столичном аэропорту Внуково-2. Его встречали супруга Алла и мать Раиса Бут.