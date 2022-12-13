Общество 13 декабря 2022, 13:27 Виктор Бут объяснил желание баскетболистки Грайнер вернуться в Россию

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Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут в разговоре с изданием kp.ru объяснил, почему американская баскетболистка Бриттни Грайнер пообещала вернуться в Россию.

По его словам, спортсменка почувствовала разницу между жизнью в США и в России.

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«И есть очень большая разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба», — сообщил Бут.

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Ранее стало известно, что российские власти обменяли Виктора Бута на осужденную в РФ баскетболистку из США Бриттни Грайнер за перевозку наркотиков.

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