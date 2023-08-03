03 августа 2023, 14:54
«Википедию» вновь оштрафовали за неудаление фейков об СВО
Таганский суд оштрафовал «Википедию» на три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО
Таганский районный суд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за неудаление фейков о специальной операции на Украине с сайта «Википедия». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Признать фонд Wikimedia виновным в правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ и назначить штраф в размере трех миллионов рублей», — заявили в суде.
Реклама
РИА «Новости» уточнило, что в ходе заседания представители Роскомнадзора потребовали ограничить на сайте «Википедия» доступ к материалам о принудительной депортации детей с Украины в Россию и вероятном применении ядерного оружия в ходе специальной операции.
В начале июня Wikimedia Foundation также оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить с «Википедии» статью об украинском националистическом батальоне «Азов»*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Штрафы
Суд
Реклама
Реклама