Эксклюзив 03 августа 2023, 14:54 «Википедию» вновь оштрафовали за неудаление фейков об СВО Таганский суд оштрафовал «Википедию» на три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО

Читать 360tv в

Таганский районный суд Москвы оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за неудаление фейков о специальной операции на Украине с сайта «Википедия». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Признать фонд Wikimedia виновным в правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ и назначить штраф в размере трех миллионов рублей», — заявили в суде.

Реклама

РИА «Новости» уточнило, что в ходе заседания представители Роскомнадзора потребовали ограничить на сайте «Википедия» доступ к материалам о принудительной депортации детей с Украины в Россию и вероятном применении ядерного оружия в ходе специальной операции.

В начале июня Wikimedia Foundation также оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить с «Википедии» статью об украинском националистическом батальоне «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.