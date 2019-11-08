«Википедию» не будут блокировать в России

Россиянам не собираются закрывать доступ к «Википедии». Ограничивать его тоже никак не намерены. Сказанная Владимиром Путиным фраза относится только к отсутствию каких-либо гарантий достоверности информации на ресурсе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что имел в виду глава государства. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к „Википедии“ нет, и речи быть не может», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заметил, что «Википедия» считается уважаемым и популярным самообновляемым ресурсом. Однако данные в ней «никем не гарантируются» с точки зрения правильности и достоверности.

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«И как раз президент и говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний, а это „Большая российская энциклопедия“», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее российский лидер во время заседания Совета по русскому языку предложил замену «Википедии» — «Большую российскую энциклопедию» в электронном виде.