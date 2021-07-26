«Википедия» поломалась в Европе

Жители нескольких стран пожаловались на сбои сайта «Википедия». Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отчеты жалобами отправили жители Берлина, Санкт-Петербурга, Москвы, Словакии и других городов. По данным Downdetector на 13:51, было 54 жалобы. В основном пользователи жаловались на проблемы с сайтом — 96%, на проблему с входом пожаловались 4%.

Источник фото: скриншот Downdetector

«Википедия» — свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. Ее особенностью является то, что создавать и редактировать статьи может любой соблюдающий правила «Википедии» пользователь.

В конце июня сервис микроблогов Twitter стал работать с перебоями. На нестабильность пожаловались пользователи из нескольких стран. Жалуются преимущественно американцы и британцы. В основном люди не могли загрузить изображение — получалось только написать текст или зайти в аккаунт. В России сбоев с социальной сетью выявлено не было.