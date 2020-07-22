Вика Цыганова опровергла слухи о своем выдвижении на пост губернатора Хабаровского края

«Я не говорю и не собираюсь. А жители [региона] так говорят, потому что я сама уроженка Хабаровского края, и очень люблю свой край и народ. Но я не собираюсь ни в какие депутаты. Они, может, в свои игры какие-то играют, но мне это не нужно», — заявила исполнительница.

Ранее издание «Подъем» сообщило о том, что Вика Цыганова заявила о возможном участии в выборах губернатора Хабаровского края. Год назад исполнительница хотела баллотироваться в депутаты Госдумы Хабаровского края.