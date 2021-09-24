«Видимость была нулевая». Пострадавшая альпинистка рассказала о спасательной операции на Эльбрусе

Альпинистка Екатерина Резникова, пострадавшая при восхождении на Эльбрус, рассказала, что резкое изменение погоды произошло, когда они уже спускались. Сейчас она находится в больнице в Нальчике. Об этом Екатерина сообщила «360».

Альпинистка сообщила, что когда они были на вершине, то проблем из-за погоды не было. Ситуация изменилась, когда они начали спускаться с горы. Началась сильная метель. Из-за пурги ничего не было видно.

«Очень сильный ветер поднялся, и снегопад был. Видимость была нулевая практически», — сказала она.

Выбраться удалось благодаря спасателям. Они пришли за ними примерно через пять часов. Их вызвала часть группы, которая успела спуститься первой. Альпинисты ждали спасателей на горе.

Екатерина сильно не пострадала. Но некоторые участники экспедиции получили обморожение.

«Один парень ногу сломал», — сообщила Екатерина.

Вместе с Екатериной в экспедиции участвовала ее подруга Анна. У нее тоже нет обморожения. Несколько альпинистов погибли. Их пытались реанимировать, но не спасли.

Группа альпинистов из 20 человек при восхождении на Эльбрус в четверг попала в непогоду. В результате пять человек погибли. В больницу доставили 14 пострадавших. СК завел уголовное дело, прокуратура КБР начала проверку.