Видеостена в ЦИК начала трансляцию со всех избирательных участков

В России стартовал единый день голосования. Предварительно на каждом избирательном участке были установлены камеры видеонаблюдения. Кадры со всех участков начали транслировать на видеостену в ЦИК. Об этом сообщил корреспондент «360».

Церемония открытия видеостены состоялась утром 8 сентября в атриуме ЦИК. В помощью такой стены можно одновременно наблюдать за ходом голосования в разных точках России. Из-за разницы во времени где-то участки только открываются, а в некоторых городах граждане уже активно отдают свои голоса.

Источник фото: телеканал «360»

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«Видеонаблюдение — это то, что позволяет сделать выборы открытыми, публичными и спокойно наблюдать за тем, что происходит» — подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, выступая на официальном открытии.

Он отметил, что голосование проходит без попытки что-либо скрыть, поэтому он призвал людей адекватно реагировать на трансляцию и не пытаться придумывать фейки, что довольно часто происходило раньше.

«В 11:00 мы увидим первые результаты голосования, и дальше эта волна покатится до Москвы. В Калиниграде сегодня нет особых выборов», — добавил Булаев и подчеркнул, что все желающие смогут смотреть за голосованием в онлайн-режиме и «ничего подобного нет ни в одной стране».

Единых день голосования стартовал в России утром 8 сентября. Первыми на избирательные участки пришли жители Сахалинской области. Всего в этот день пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня в 85 регионах государства.