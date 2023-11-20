Общество 20 ноября 2023, 17:01 Видеоролики из 30 стран показали на «Вечере беспринцЫпных пожирателей рекламы» в Москве Пресс-служба НРФ

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«Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы» состоялся в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках Национального рекламного форума. Для полуторачасового показа собрали яркие и порой шокирующие видеоролики из 30 стран мира.

«Есть какая-то беспринципность по отношению к нашей действительности, которая позволяет заставить зрителя смотреть рекламу до конца. Кстати, чаще всего такая реклама оказывается запрещенной в разных странах мира, потому что все-таки она нарушает какие-то нормы: этические или даже моральные», — рассказал продюсер проекта Даниил Костинский.

Пресс-служба НРФ

Эпатажные рекламные материалы дополнили историями из жизни пиар-специалиста. Ими со зрителями поделился писатель Александр Цыпкин.

«О таких историях никогда не рассказывают — как какие-то пороки или нарушение неких нравственных устоев изменили чью-то судьбу или рекламный рынок в конкретном маленьком городе. Это те истории, о которых говорят: „Не, у нас такого не бывает!“» — отметил Цыпкин.

Пресс-служба НРФ

Гостям вечера дали понять, что главное вдохновение в любом креативе — реальная жизнь. Мероприятие завершило неделю рекламы в России, приуроченную к 145-летнему юбилея отрасли.