Видеоресурс «VK Видео» рассказал о заработках и расширении программы монетизации

Российский видеоресурс «VK Видео» подвел первые итоги программы монетизации для авторов в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря новому инструменту заработок авторов, публикующих видео в сообществах сети, вырос на 50%.

«Самый большой прирост выручки наблюдается у крупных сообществ, которые активно публикуют оригинальный контент. Наибольшую популярность набирают видео на тему юмора, развлечений, спорта и образования», — сообщили в пресс-релизе платформы.

До конца года владельцы всех сообществ смогут подать заявку на монетизацию, если их контент соответствует правилам программы: ролики должны быть содержательными, интересными аудитории, оригинальными и качественными.

После успеха монетизации видео, rоманда «ВКонтакте» решила монетизировать прямые эфиры. Вскоре администраторы сообществ смогут зарабатывать на рекламе во время трансляций.

«Наша задача — чтобы каждый желающий мог прийти на площадку и в удобном формате запустить монетизацию своего видеоконтента. В августе мы предоставили доступ к монетизации видео крупным сообществам и увидели хорошие результаты. Теперь мы готовы расширить список участников проекта и форматы монетизации видео», — сообщил директор по развитию и коммуникациям «VK Видео» Александр Володин.

Новая видеоплатформа «VK Видео» стала крупнейшей в России уже на старте. Ее активная уникальная ежедневная аудитория составила 40 миллионов человек.