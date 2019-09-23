Видеонаблюдение, навигация и доступная среда. Как благоустраивают подмосковные парки

В Московской области порядка 100 парков культуры и отдыха. И их количество постоянно растет. Для комфорта жителей региона в них постоянно проводится работа по благоустройству.

Так, в парках обустраиваются дорожно-тропиночные сети, устанавливается освещение, детские и спортивные площадки, проводится озеленение. Заботятся и о доступной среде для маломобильных групп граждан.

«В каждом парке в зависимости от потребности определен свой уникальный перечень работ», -отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. По его словам, за качеством работ следят с помощью мониторинга. Также проводится рейтингование парков.

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До конца этого года в пяти парках появится система видеонаблюдения, в шести — системы оповещения, в восьми — навигация, еще в восьми — условия для инвалидов. В 11 парках появится буккроссинг, в девяти — зарядочные станции, в 22 — спортивнее площадки, и более чем в 20 — современные урны, туалеты и единый стиль в одежде персонала.

Кстати, с 2017 по 2019 общая площадь парков выросла до 2,2 гектаров. Посещаемость тоже выросла — до 8,3 миллиона человек в год.