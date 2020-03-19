Видеоблогеры высмеяли тех, кто скупает крупы и туалетную бумагу

«Ситуация, которая происходит сейчас в нашей стране, связанная с тотальной скупкой круп и туалетной бумаги в магазинах, сама по себе двигает людей на шутки и подколы», — уточнил Катаев.

Видео блогеров получило название «Первый больной коронавирусом в Нефтеюганске!». В ролике Катаев берет интервью у Кузнецова, который по сюжету и стал «первым больным» в городе.

«Мне очень сильно захотелось кушать и почему-то гречку. Я готов был есть ее десятками килограммов и она быстро кончилась дома. Я пошел скупать ее в магазинах тоннами. Это привело к тому, что я начал часто ходить в туалет, пришлось покупать туалетную бумагу коробками. Потом я посмотрел симптомы в гугле и понял — это коронавирус», — заключил Кузнецов интервью.

В ответ Катаев поинтересовался: «Максим, скажите честно, вы [идиот]?»

Видео уже посмотрели около 29 тысяч раз.