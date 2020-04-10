    10 апреля 2020, 12:34

    Видео со «сломанной» кошкой взорвало интернет

    Анастасия Кременчугская

    Видео с кошкой, которая «сломалась» набрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. Об этом написал «Ридус».

    Животное пыталось почесать за ухом и немного промахнулась. Хозяйку это повеселило. Она решила поделиться смешным роликом с другими людьми. Девушка добавила видео в TikTok, подписав: «Кажется, моя кошка сломалась».

    Пользователи социальной сети оценили ролик.

    «Аххахах, а ты пробовала ее перезагрузить?», — написал один из них.

    «Ошибка 404, ухо не найдено», — шутит другой.

    «Мне нравится, что кошка смущена происходящим, но не сдается, несмотря ни на что», — прокомментировал третий.