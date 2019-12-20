Видео со сброшенным с вертолета Gelandewagen заинтересовало полицию

В Карелии с высоты в 300 метров сбросили Mercedes Gelandewagen — в воздух иномарку поднял вертолет Ми-8. Случаем заинтересовались в транспортной полиции — ведомство начало проверку.

Поводом для нее послужило видео произошедшего, которое распространилось по социальным сетям, сообщило местное издание «Столица на Онего». Сотрудникам транспортной полиции предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Известно, что избавиться от Mercedes таким образом решили двое жителей Москвы. Они представились блогерами и заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета. Взлетевший из аэропорта Пески вертолет Ми-8 поднял на тросе иномарку 1995 года выпуска, а потом сбросил ее на площадку воздушной гавани.

В аэропорту заявили, что подобного в Карелии еще не случалось.