Видео с заснувшим на заседании начальником администрации Ростовской области назвали провокацией

В Сети появилось видео с прошедшего заседания штаба по коронавирусу в Ростовской области, на котором один из участников сидит с закрытыми глазами и храпит. Представитель правительства региона Василий Голубев назвал это провокацией.

Речь идет о начальнике административной инспекции Ростовской области Николае Копичке, он занимает должность с 2013 года. На видео он сидит с закрытыми глазами. Кроме этого, отчетливо слышен чей-то храп.

«Никто не уснул. Я присутствовала на заседании вместе с губернатором. Это все похоже на провокацию. Я понимаю, что это видео, но иной раз бывают неудачные кадры, когда у человека прикрыты глаза. <…> Никто на совещаниях губернатора не засыпал!» — рассказал Голубев «Подъему».

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что храпа быть не могло, потому что микрофоны были отключены.

На то, что звук храпа добавили позже, указывает и то, что в Сети есть другая версия видео. Там никаких посторонних звуков нет.

В прошлом году британский парламентарий и лидер Палаты общин Якобс Рис-Могг решил прилечь во время одного из заседаний и не заметил, как заснул. После этого он стал широко известен. В социальных сетях стали массово распространять фотографии и делать из них мемы. Тем не менее на него обрушилась волна критики из-за этого поступка.