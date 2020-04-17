Россияне заметили в небе призыв к изоляции от «внеземных цивилизаций». Видео

Важность самоизоляции, кажется, донесли уже почти до каждого. Об этом так часто говорят, что это поняли уже и за пределами нашей планеты.

Видео, снятое в обычном российском спальном районе, появилось в Telegram-каналах. Обязательно досмотрите до конца — там самое интересное.

Сейчас многие занимаются творчеством в самоизоляции. Даже у знаменитостей теперь есть время на хобби, а не только на бесконечные съемки. Например, Генри Кавилл, сыгравший Супермена и Геральта, раскрашивает крохотные фигурки из Warmhammer 40 000. А Райан Рейнольдс снимает для подписчиков странные видео.

Режим самоизоляции действует во многих странах мира из-за коронавируса. Число инфицированных уже перевалило за отметку в 2,1 миллиона человек, а количество погибших превышает 147 тысяч.