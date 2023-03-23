23 марта 2023, 13:22
Видео с рекламой, анонсирующей в Москве некую «точку отсчета» с 23 марта, оказалось фейком
РИА «Новости»: департамент рекламы в Москве опроверг сведения о важном событии 23 марта
Видео с билбордами в Москве, на которых анонсируется некое важное событие, якобы намеченное на 23 марта, оказалось фейковым. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы столицы.
Журналисты попросили комментарий по поводу появившегося в Сети ролика с таинственным билбордом на фоне российского флага. Объявление гласит: «23 марта. Точка отсчета. Следи за новостями». Какое именно мероприятие ожидается и даже какой конкретно сферы жизни оно коснется — не указано. Аналогичные анонсы можно встретить и в московском метро, заявили в соцсетях.
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«Распространенная в сети информация о якобы появившихся в Москве плакатах с датой 23 марта не соответствует действительности», — подчеркнули в департаменте.
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В пресс-службе Московского метрополитена подтвердили, что появившееся в социальных сетях видео — подделка и в столичном метрополитене «указанная информация не размещается».
Фейковые новости
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