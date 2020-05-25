Сын Орбакайте опубликовал архивное видео с певицей

Заслуженной артистке России, певице Кристина Орбакайте в понедельник, 25 мая, исполнилось 49 лет. Самый оригинальный подарок на день рождения она получила от сына Дени. 22-летний молодой человек на своей странице в Instagram выложил видео, где он танцует вместе с мамой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как сын сначала ведет маму в танце. Но в конце Дени просто прижимается к плечу партнерши и пара продолжает вальсировать.

В подписи к видео молодой человек написал трогательное поздравление.

«С детства мы с тобой на каждом празднике танцуем, и в эти моменты весь мир замирает, и только мы существуем в ритме, музыке и свете», — говорится в тексте поздравления.

Сын Орбакайте отметил, что надеется на ее скорое возвращение, чтобы она могла снова дарить всем свою любовь и грациозность.

В ответ певица оставила сыну послание в комментариях из эмодзи.

Сейчас исполнительница и ее сын находятся в разлуке, поскольку Дени учится за границей.