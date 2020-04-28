Видео с НЛО от Пентагона назвали не последним. Но допустили, что это монтаж

Пентагон показал официальные видео с неопознанным воздушным объектом в небе. Эти ролики будут далеко не последними. Кроме того, Россия может тоже начать рассекречивать кадры с НЛО. Однако некоторые эксперты усомнились в подлинности предоставленных США фактов.

«Я думаю, что тут есть место каким-то реальным феноменам. Открытие уже не первый раз шло, поэтому нужно предполагать, что да, истинные съемки», — сказал «360» эксперт по аномальным явлениям Алексей Команев.

Он напомнил, что уже не первый раз раскрываются такие кадры. Например, бывший министр обороны Канады Пол Хеллиер в 2014 году признал существование инопланетян и НЛО. По словам эксперта, новые видеозаписи показали в рамках кампании по раскрытию.

«Это один из кирпичиков кампании. Я думаю, что их (видео — прим. ред.) там будет много. Начали, конечно, не с самых главных. Все самое интересное у нас впереди еще», — отметил Команев.

Специалист добавил, что Россия может тоже присоединиться к раскрытию материалов. Страна проводила множество исследовательских программ, данные которых сейчас лежат в архивах.

«Это такой вброс»

Несмотря на заявления Пентагона, уфолог и геолог Александр Соленый заявил «360», что на видео есть монтаж. НЛО показали специально, а за кадром слышна удивленная речь для большей убедительности.

«Там показывают экран типа телевизора и круговой обзор. На этом экране расстояние стоит, субъективная такая метка. И там маленький такой вставлен участочек, а на нем типа тарелки. Она летит, но изображение наложено на другое изображение», — отметил уфолог.

Он добавил, что с помощью современных технологий можно сделать любые манипуляции с фото и видео. На кадрах Пентагона использовали типичное изображение НЛО. Такое видео вызывает большие сомнения.

«Это такой вброс», — заключил Соленый.

Ранее Минобороны США опубликовало кадры с «воздушными явлениями». Ролики были сняты в 2004 и 2015 годах экипажами истребителей Военно-морских сил США.