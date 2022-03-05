Видео с «Лахта Центром» на фоне северного сияния в Петербурге появилось в Сети

Жители Санкт-Петербурга засняли над городом северное сияние в ночь на 5 марта. На кадрах виден сияющий «Лахт Центр» на фоне природного явления, написали «Невские новости» на канал Aurora Hunters на YouTube.

«К большому сожалению, не удалось выбраться за город, но по дороге домой получилось запечатлеть несколько всплесков северного сияния. Из-за дымки и городской засветки оно не было таким ярким», — написал автор видео.

На ролике показан сияющий шпиль небоскреба и переливающееся небо на берегу Финского залива.