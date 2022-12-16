16 декабря 2022, 15:13
Видео с котенком, который не давал пройти хозяйке, появилось в Сети
Пользователям интернета понравилось видео, на котором маленький котенок преграждает хозяйке путь, чтобы та не вышла из дома. Об этом сообщило издание «Ридус».
В ролике питомец стоит перед входной дверью, мешая автору видео пройти. Женщина берет его на руки и относит подальше, но котенок тут же бежит обратно и снова встает у двери.
Реклама
«Самый мимимишный домашний тиран», — написал один из комментатором видео.
Реклама
Остальные тоже сочли животное и сам ролик милыми.
Видео
Животные
Реклама
Реклама