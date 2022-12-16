Общество 16 декабря 2022, 15:13 Видео с котенком, который не давал пройти хозяйке, появилось в Сети

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Пользователям интернета понравилось видео, на котором маленький котенок преграждает хозяйке путь, чтобы та не вышла из дома. Об этом сообщило издание «Ридус».

В ролике питомец стоит перед входной дверью, мешая автору видео пройти. Женщина берет его на руки и относит подальше, но котенок тут же бежит обратно и снова встает у двери.

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«Самый мимимишный домашний тиран», — написал один из комментатором видео.

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Остальные тоже сочли животное и сам ролик милыми.