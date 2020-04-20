    20 апреля 2020, 18:55

    Видео с реакцией глухой собаки на жесты хозяйки покорило интернет

    Анастасия Кременчугская

    Видеоролик с глухой собакой покорил интернет. Он набрал более 3,8 миллиона просмотров в TikTok. «Ридус» поделился кадрами.

    Все собаки обожаю гулять. От одной только фразы «Пойдем на улицу» они начинают неистово вилять хвостом.

    Героиня видео, по кличке Скай, родилась глухой. По этой причине радостные известия о походе на улицу хозяйка сообщает ей на пальцах. Необычный способ общения с глухой собакой и ее реакцию девушка засняла на видео.

    Пользователи социальной сети умилились реакцией песика и попросили хозяйку чаще радовать их новыми видеороликами.

    «Это так круто!!! А есть еще подобные жесты? Я бы хотела вторую часть!», — написал один из пользователей.

    «Потрясающее видео. Я так рада, что вы не побоялись взять себе глухого щенка», — восхитился юзер.

    «Она так смешно обрадовалась!», — прокомментировал кто-то.

    «Моя когда на прогулке далеко убегает, делает вид что не слышит когда кричу и с деловым видом ходит по своим делам, но если скажешь: „ну и оставайся, я пошел домой!“, то сразу ломится. А с этой как быть?», — задался вопросом мужчина.

    «Мне нравится реакция мопса на упоминание прогулки», — подытожил еще один пользователь.