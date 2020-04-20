Видео с реакцией глухой собаки на жесты хозяйки покорило интернет
Все собаки обожаю гулять. От одной только фразы «Пойдем на улицу» они начинают неистово вилять хвостом.
Героиня видео, по кличке Скай, родилась глухой. По этой причине радостные известия о походе на улицу хозяйка сообщает ей на пальцах. Необычный способ общения с глухой собакой и ее реакцию девушка засняла на видео.
Пользователи социальной сети умилились реакцией песика и попросили хозяйку чаще радовать их новыми видеороликами.
«Это так круто!!! А есть еще подобные жесты? Я бы хотела вторую часть!», — написал один из пользователей.
«Потрясающее видео. Я так рада, что вы не побоялись взять себе глухого щенка», — восхитился юзер.
«Она так смешно обрадовалась!», — прокомментировал кто-то.
«Моя когда на прогулке далеко убегает, делает вид что не слышит когда кричу и с деловым видом ходит по своим делам, но если скажешь: „ну и оставайся, я пошел домой!“, то сразу ломится. А с этой как быть?», — задался вопросом мужчина.
«Мне нравится реакция мопса на упоминание прогулки», — подытожил еще один пользователь.