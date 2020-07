Видео с геймплейными сценами из Mafia Remake появилось в Сети

В Сети опубликовали 14-минутное видео ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven. В ролике представлены геймплейные сцены, передает портал Newinform

Отмечается, что разработчики воссоздали проект с нуля, проведя полный редизайн игры. При этом они сохранили оригинальные элементы, в частности модель повествования и все миссии, которых около 20.

По данным издания, ремейк Mafia: The City of Lost Heaven выйдет 25 сентября на всех актуальных платформах (Xbox One, PlayStation 4 и PC).