Общество 16 января 2024, 15:46 Видео с бушующим циклоном, который обрушился на Сахалин, появилось в Сети

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Телеканал «Звезда» опубликовал кадры из видео, на котором показал разбушевавшийся циклон на Сахалине. Жители Северо-Курильска прислали ролик журналистам.

Стихия почти замела дорожные знаки, на дорогах образовались сугробы по пояс. Порывы ветра на острове достигают 25 метров в секунду, а видимость ограничена вплоть до 20 метров. Без света остались примерно 500 человек.

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил спасательным службам задействовать все доступные силы для ликвидации последствий циклона.