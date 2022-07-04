Видео с акулой у берегов Владивостока прокомментировали в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме рассказали, действительно ли на видео, которое недавно появилось в Сети и было снято на острове Русский во Владивостоке, плывет белая акула. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалистов, нельзя только по одному видео сказать наверняка, это белая акула, мако или какая-то другая.

«Ихтиологи, специалисты, изучающие акул, гарантированно могут сказать, что на видео запечатлена акула. Определить вид рыбы и даже оценить ее размер по этому видео невозможно. Все комментарии относительно „мако“ и „метра три“ не более чем догадки. Чтобы дать точную информацию, рыбу необходимо измерить, оценить ее анатомию очно», — сообщили в океанариуме.

Как отметили сотрудники лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН, на видео, скорее всего, была белая акула. Такие тропические виды у берегов Владивостока появляются крайне редко. Катран и сельдевая акула, которых можно увидеть в любом месте южного Приморья, не представляют опасности для человека, заключили ученые.