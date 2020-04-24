До роликов про быстрый возврат налогов, которые распространяли мошенники в Сети, добралась Генпрокуратура. Она потребовала заблокировать все видео, в которых появилась подобная информация. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети „Интернет“ на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам Российской Федерации компенсации НДС в размере до 300 тысяч рублей», — заявили в Генпрокуратуре.

Ролик уже успели посмотреть более 700 тысяч раз. В видео рассказывали о том, что в России создали некий Единый Компенсационный Реестр, который возвращает НДС за последние 36 месяцев. По словам мошенников, налог можно вернуть быстро — для этого нужно просто ввести данные карты. В Генпрокуратуре заявили, что такого реестра не существует, а сама информация в видеоролике — полностью недостоверна.

«Данная публикация может повлечь угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, а также причинения ущерба имуществу граждан», — говорится в сообщении.

Теперь доступ к подобным роликам должен ограничить Роскомнадзор.