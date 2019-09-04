Видео похищения садовой тачки детьми признали комедией

Камера видеонаблюдения сняла похищение садовой тачки двумя мальчиками в Белореченске. Так как перекинуть украденное через забор оказалось проблематично, то они использовали несколько подручных инструментов. В итоге видео сравнили с комедией Чаплина.

На кадрах видно, что сначала похитители тачки пытались перекинуть ее через забор своими силами. Когда это не удалось, они притащили к забору две скамейки и выстроили своеобразную башню, но конструкция не выдержала. Не помог и приставленный стол. Однако комбинация стола и стремянки, по которой тачку вкатили на нужную высоту, оказалась успешной.

В конце ролика можно увидеть, что автор сидит в тачке, а его помощник занимается извозом. В комментариях пользователи написали, что видео вызывает истерический смех. При этом в комментариях мнение пользователей о действиях ребят разделились.

Одни заявили, что это малолетние преступники, другие пояснили, что дети просто взяли тачку покататься.