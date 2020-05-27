Видео: майский снегопад увидели жители ЯНАО

В социальных сетях жительница поселка опубликовала видеозапись с состоянием погоды. «Это я вышла в магазин за хлебом! А пришлось ждать автобус из-за непогоды», — отметила она.

На видеозаписи заметно, что всю местность завалило снегом. Осадки создали плохую видимость.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится до 28 мая, а затем его сменят дожди. В первую неделю июня местным жителям также стоит ждать осадков.