Видео: майский снегопад увидели жители ЯНАО
Местные жители поселка Тазовский в ЯНАО пожаловались на сильный снегопад и резкое падение температуры. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В социальных сетях жительница поселка опубликовала видеозапись с состоянием погоды. «Это я вышла в магазин за хлебом! А пришлось ждать автобус из-за непогоды», — отметила она.
На видеозаписи заметно, что всю местность завалило снегом. Осадки создали плохую видимость.
Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится до 28 мая, а затем его сменят дожди. В первую неделю июня местным жителям также стоит ждать осадков.