Видео: каратист из Санкт-Петербурга нарушил режим самоизоляции

На видеозаписи заметно, что в хорошую погоду местные жители решили выйти на улицу, несмотря на ограничения.

Каратист в черной форме проводил занятия на закрытой территории парка. Недалеко от него гуляли другие горожане со своими питомцами. Они тоже нарушили установленный режим.