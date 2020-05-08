    08 мая 2020, 13:25

    Видео: каратист из Санкт-Петербурга нарушил режим самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Очевидцы опубликовали видеоролик с мужчиной, который проигнорировал режим самоизоляции. Нарушитель занимался духовными практиками карате в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости».

    На видеозаписи заметно, что в хорошую погоду местные жители решили выйти на улицу, несмотря на ограничения.

    Каратист в черной форме проводил занятия на закрытой территории парка. Недалеко от него гуляли другие горожане со своими питомцами. Они тоже нарушили установленный режим.