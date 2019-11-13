«У вас ребенок бегает в трусах одних»: опубликовано видео из «детсада строгого режима» в Перми

Частный детский сад «Маленькая страна» в Перми уже стал печально известным из-за скандала вокруг поведения воспитателей. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором малыш в одних трусиках стоит на улице рядом с оградой садика и плачет.

Кадры сняли очевидцы в начале августа, во время тихого часа. Никто из персонала не заметил пропажу малыша, пока сотрудники расположенного рядом офиса не пошли в детский сад и не рассказали о происходящем.

«У вас ребенок бегает в трусах одних», — обратил внимание сотрудников дошкольного учреждения один из мужчин.

По их словам, было холодно. На малыша люди накинули куртку. Случайная прохожая, которая тоже видела плачущего ребенка, заявила, что ребятишки в саду плачут «целыми днями». Через некоторое время его забрала вышедшая из сада сотрудница.

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Видео снял супруг одной из женщин, чей ребенок тоже ходит в сад по улице Лобвинской, но в другую группу. Как раз в ту, где воспитатели били детей и матерились на них.

В детском саду «360» отказались комментировать видео, сославшись на проводимую проверку.