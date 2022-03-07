Видео иностранных тиктокеров закрыли для российских пользователей

После запрета публикаций и прямых эфиров TikTok закрыл для россиян видео иностранных пользователей. При этом ролики российских авторов остаются доступными.

Сейчас российские пользователи не могут просматривать видео зарубежных авторов. При посещении страницы того или иного иностранца появляется уведомление об отсутствии контента. Профиль выглядит так, будто пользователь еще не загрузил ни одного ролика.

Источник фото: tiktok.com

Теперь россиянам в ленте доступны для просмотра видео только российских авторов. Как поясняли в компании, ограничения не коснутся внутреннего мессенджера.

Ранее TikTok объявил о временном запрете новых публикаций и прямых эфиров для российских пользователей. Свое решение компания объяснила принятым в России законом о наказании за публичное распространение фейковой информации о Вооруженных силах. По ее словам, у TikTok не было другого выбора.

Администрация платформы заявила, что полное восстановление доступа произойдет после того, как TikTok оценит влияние нового закона о «фейковых новостях».