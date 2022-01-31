Видео дня: утки завелись в талых лужах в Краснодаре

В Краснодаре установилась плюсовая температура, что привело к резкому таянию снега. На улицах образовались настоящие мини-озера. По крайней мере, так решили утки, которые уже облюбовали такой импровизированный водоем.

В видео, которое сняли очевидцы, пернатые спокойно плавают посреди улицы. Все происходит прямо на дороге. Судя по кадрам, для лужи «водоем» достаточно глубокий. На камеру удалось снять двух уток, сколько же их прилетает на самом деле, неизвестно.