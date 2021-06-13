Видео депутата Госдумы о «Спутнике V» заблокировали на YouTube
Платформа YouTube заблокировала ролик главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Видео было посвящено дискриминации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Восстанавливать его отказались.
«Наш предыдущий выпуск о вакцинном занавесе, который пытаются построить Европа и США, вызвал большой отклик у наших зрителей. Но в то же время этот выпуск попал под блокировку YouTube, причем без какого-либо конкретного объяснения, что именно стало для этого причиной», — заявил депутат в начале нового ролика на канале «Депутат Слуцкий».
Парламентарий добавил, что на это решение подали апелляцию, однако в ней отказали. 13 июня на канале появилось новое видео с участием главного санитарного врача России Анны Поповой.
В этом ролике она напомнила, что все профилактические требования разработали в ходе тяжелой и напряженной борьбы с пандемией и ослаблять их недопустимо. Она призвала жителей России как можно скорее вакцинироваться и подчеркнула, что от активности людей зависит формирование коллективного иммунитета.