«Темная личность». Соседи стрелка из МФЦ редко видели мужчину

Соседи Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский», почти не знали мужчину. В разговоре с «360» они подчеркнули, что никогда с ним не встречались.

Глазова один из жильцов его подъезда охарактеризовал темной личностью, которую «никто не знает».

«Ночью приходил, ночью уходил. Квартиру, по-моему, снимал. Темная личность», — заявил пожилой человек.

Еще одна женщина подтвердила, что тоже «ни разу не видела» устроившего стрельбу в МФЦ. Обычно, пояснила другая соседка, внимание обращают на людей с собаками или детьми.

Кому-то Глазов показался тихим и не общительным. В дом переехал около двух лет назад.

Бывший военный Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский» 7 декабря. Стрелять он начал после требования сотрудников надеть маску. Его удалось обезвредить и передать правоохранителям. На месте погибли двое, четверо пострадали. Среди раненных 45-летним мужчиной оказалась девочка 10 лет.

В разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы Глазов признал вину в произошедшем.