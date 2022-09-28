ВИЧ-инфицированных не призовут на мобилизации | 360°

Общество 28 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber ВИЧ-инфицированных не призовут на мобилизации Портал «Объясняем.рф»: зараженные ВИЧ-инфекцией не подлежат мобилизации РИА «Новости»

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Лица, зараженные вирусом иммунодефицита, не подлежат призыву в ряды Вооруженных сил РФ в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом сообщил государственный портал «Объясняем.рф».

«Зараженные ВИЧ-инфекцией не подлежат мобилизации», — уточнили в публикации.

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Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Мера коснется россиян, отслуживших срочную службу в армии, имеющих боевой опыт и востребованную в зоне специальной операции военно-учетную специальность.

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Ранее «Объясняем.рф» сообщил, что проходящие срочную службу россияне могут попасть под мобилизацию после прибытия домой.

Если у мужчины есть военный билет, но он не проходил службу в армии, то его могут мобилизовать, но не в первой категории.

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