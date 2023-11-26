Общество 26 ноября 2023, 20:17 ВИЧ-инфекцию обнаружили у трех подростков в Тюмени Сотни человек заразились ВИЧ в Тюменской области Министерство здравоохранения Московской области

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Более 800 жителей Тюменской области, включая трех подростков, сдали положительный тест на ВИЧ-инфекцию в 2023 году. Об этом 72.RU сообщили представители регионального Роспотребнадзора.

«За девять месяцев выявили 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое — подростки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Тюмени, Тюменском районе и в Ишиме», — отметили в ведомстве.

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При этом наблюдалось снижение распространения ВИЧ-инфекции на 5,2% по сравнению с 2022 годом. По данным ведомства, в прошлом году заболеваемость снизилась на 4,9% — медики зарегистрировали 1051 новый случай. В Роспотребнадзоре напомнили, что чаще всего заболевание передается половым путем (84,6%).

Более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала 2023 года. По данным регионального Минздрава, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.