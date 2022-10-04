Вице-мэр Ефимов: 4 промзоны на севере Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития | 360°

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Общество
04 октября 2022, 07:15
Вице-мэр Ефимов: 4 промзоны на севере Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития
Мир
04 октября 2022, 07:13
Итальянский журналист предупредил ЕС о часе расплаты за газовые санкции
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Спецоперация
04 октября 2022, 06:19
Мобилизованные научились стрелять из пушек «Гиацинт» — видео
Мир
04 октября 2022, 06:02
Байден решил баллотироваться на второй срок в 2024 году — СМИ
Мир
04 октября 2022, 05:50
Украину предупредили о проблеме после взрывов на «Северных потоках»
Власть
04 октября 2022, 05:32
«Рвет шаблоны политики Байдена». Слуцкий оценил план Маска об урегулировании ситуации на Украине
Мир
04 октября 2022, 05:11
Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата
Мир
04 октября 2022, 05:10
Власти Южной Кореи предупредили о решительном ответе на запуск ракеты КНДР
Мир
04 октября 2022, 04:57
Экс-сенатор США рассказал, когда договориться о переговорах по Украине будет проще