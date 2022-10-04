Вице-мэр Ефимов: 4 промзоны на севере Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития | 360°

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Вице-мэр Ефимов: 4 промзоны на севере Москвы реорганизуют по проекту комплексного развития

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Четыре участка на севере Москвы реорганизуют в рамках проекта комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Преобразование коснется территорий в Головинском, Дмитровском, Левобережном и Тимирязевском районах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На четырех участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Северном административном округе Москвы находятся заброшенные недострои общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. В ходе комплексного развития там возведут жилые дома, производства и объекты инфраструктуры общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Это даст городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

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В реорганизацию участков планируется вложить около 238 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект от исполнения проектов эксперты оценивают в девять миллиардов рублей, добавил вице-мэр.

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«Сейчас на неэффективно используемой территории в Дмитровском проезде находится недостроенный гараж-стоянка, а в Левобережном районе — административно-производственный комплекс, поставленный на кадастровый учет как бесхозный объект. На участках бывших промзон „Автомоторная“ и „Коровино“ расположены недостроенный механизированный склад и недостроенное заброшенное на 10 лет производство шунгитовой крошки», — дополнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Реализация проектов по комплексной реорганизации четырех зон находится на разных стадиях. По участкам бывшей промзоны «Коровино» и территории на Дмитровском проезде заключены договоры с инвесторами. Реорганизацией «Авиамоторной» займется инвестор, которого выбрали на аукционе в сентябре.

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