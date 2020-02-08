«Виагру» назвали опасной для зрения

Многие мужчины прибегают в определенных случаях к приему «виагры». Чаще всего препарат действует как надо и не вызывает побочных эффектов. Но турецкие врачи выяснили, что это лекарство может сказываться на зрении. Они нашли у пациентов светобоязнь и дальтонизм.

Как пишет журнал Frontiers in Neurology, врачи из Турции нашли побочные симптомы у 17 пациентов, которые пришли к ним за помощью после приема «виагры». Они жаловались, что перестали различать цвета, а кто-то стал более чувствителен к свету.

Оказалось, что в препарате есть силденафил, который и вызвал такое действие. Все мужчины принимали «виагру» не позднее, чем за двое суток до приема у врача. У пациентов медики увидели расширенные зрачки, а само зрение было затуманено. Медики провели исследование и выяснили, что все обратившиеся за помощью приняли по одной 100-миллиграммовой таблетке препарата. Это довольно большая доза при том, что пили они «виагру» первый раз.

Зрение полностью восстановилось через 21 час. Врачи предупреждают, что у некоторых людей из-за особого обмена веществ повышенная чувствительность у силденафилу, поэтому препараты с этим веществом нужно принимать в небольших дозах.