Входы в пещеры Домодедова, где заблудились дети, перекрыли

Власти городского округа Домодедово перекрыли входы в Сьяновские пещеры. Там 17 декабря потерялись восемь детей.

«Уже перекрыли [входы]», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации Домодедова.

В прошедший четверг десять человек заблудились в пещерах Сьяны в Домодедове. Среди десяти туристов было восемь детей в возрасте 9–12 лет. На поиски вышли Спасатели, волонтеры, полицейские, спелеологи. Им удалось найти заблудившихся путешественников поздно вечером. С ними все в порядке.

Инструктор группы Сергей Боков позже объяснил, что он и туристы подошли к старому выходу, но он был завален. Тогда он пошел на разведку к основному выходу, где уже были спасатели МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после случившегося поручил администрации городского округа и МЧС блокировать входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией. Он подчеркнул, что подобные случаи не должны повториться.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) — эта система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер в Подмосковье.