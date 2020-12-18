Входить в кафе Москвы разрешили только до 23:00

Вход в московские кафе и рестораны будет разрешен только до 23:00. После этого в заведениях можно находиться до полуночи, но заходить разрешается только до указанного времени.

Дверь за последним посетителем закроют на вход. До 23:00 можно успеть сделать последний заказ, рассказал первый замруководителя аппарата мэра столицы и глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Его слова привел ТАСС.

«Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти», — пояснил он.

В полночь свет в заведении должны выключить, а в помещении кафе или ресторана не должно никого быть.

Представители столичного бизнеса, добавил Немерюк, ответственно следуют требованиям властей, которые направлены на борьбу с распространением COVID-19. В число мер включили ограничения для ночных клубов, кафе и ресторанов, которые обязаны закрываться с 23:00 до 06:00.

В Москве выявили 722 178 случаев коронавируса. За сутки их стало почти на семь тысяч больше. В период новогодних праздников в столице проведут антиковидные рейды.