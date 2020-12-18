Входить в кафе Москвы разрешили только до 23:00
Дверь за последним посетителем закроют на вход. До 23:00 можно успеть сделать последний заказ, рассказал первый замруководителя аппарата мэра столицы и глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. Его слова привел ТАСС.
«Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти», — пояснил он.
В полночь свет в заведении должны выключить, а в помещении кафе или ресторана не должно никого быть.
Представители столичного бизнеса, добавил Немерюк, ответственно следуют требованиям властей, которые направлены на борьбу с распространением COVID-19. В число мер включили ограничения для ночных клубов, кафе и ресторанов, которые обязаны закрываться с 23:00 до 06:00.
В Москве выявили 722 178 случаев коронавируса. За сутки их стало почти на семь тысяч больше. В период новогодних праздников в столице проведут антиковидные рейды.