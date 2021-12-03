Вход в здание «Ростовводоканала» в Ростове-на-Дону заблокировали бетонными плитами. Видео

Вход в здание «Ростовводоканала» на улице Горького в Ростове-на-Дону заблокировали бетонными плитами. Для этого туда подогнали спецтехнику. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

По данным Telegram-канала Don Mash, внутри здания в этот момент находились бывший генеральный директор «Ростовводоканала» Дмитрий Кубрак и несколько его помощников. Один из сотрудников заявил, что им не дают выйти на улицу, при этом в здании заканчивается вода и еда, а вечером там отключат свет.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «360», видно, что на входе в здание устанавливают бетонные блоки. Этим занимается человек в рабочей форме и каске. Чтобы доставить блоки, используют спецтехнику.

Источник фото: телеканал «360»

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что 3 декабря глава провел рабочее совещание с новым руководством ростовского водоканала. Там отметили, что за последние полгода в акционерном обществе сменилось четыре директора — сейчас пост занял Михаил Поркшеев. Он приступил к исполнению своих обязанностей 27 ноября.

Его заместителем стал депутат гордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников. Он подчеркнул, что Поркшеев настроен на конструктивную и «прозрачную» работу водоканала.

«Новое руководство АО „Ростовводоканал“ заверило, что будет работать в интересах жителей и улучшать качество услуг. Также хочу сказать ростовчанам, что, несмотря на произошедшие изменения, все службы водоканала работают в штатном режиме. На водоснабжении сложившаяся ситуация никак не отразилась», — пояснил он.

При этом в пресс-службе «Росводоканала» сообщили «РБК Ростов», что бетонные блоки возле входа появились в связи с украшением здания к новогодним праздникам. Они не несут никаких смысловых значений.