Общество 24 июня 2023, 16:15 Вход в петербургский поселок с домом Пригожина заблокировала полиция Mash: полиция заблокировала поселок «Северный Версаль», который связывают с Пригожиным РИА «Новости»

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Правоохранительные органы заблокировали вход в коттеджный поселок «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге, который, предположительно, связан с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«На месте работают силовики, вход в „Северный Версаль“ заблокировали», — говорится в сообщении.

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ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением и заявил, что ситуация вокруг частной военной компании «Вагнер» является ударом в спину народу и страны.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360» российские власти должны бескомпромиссно и жестко наказать всех виновных вокруг ситуации с «Вагнером». По его словам, в столь напряженное для страны время нельзя допускать выплеска личных обид и эмоций.