Вход в кафе на Таганке закрыли бетонными блоками. Оно продолжало работать во время пандемии

Вход в кафе на улице Золоторожский вал в Москве закрыли бетонными блоками. Заведение продолжало работать во время режима самоизоляции. Об этом «360» рассказал дежурный управы Таганского района.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о кафе под названием «Самса халяль». Это вообще проблемное место уже давно. После того, как в заведении продолжали заходить люди, которые не соблюдали безопасную дистанцию после ввода в столице ограничений, управа района пошла на крайние меры.

Вход в кафе заложили бетонными блоками, которые поставили на свежеуложенный асфальт. Кафе не должно было работать в принципе по решению суда.

Из-за пандемии власти Москвы ввели жесткие ограничительные меры. Все точки общепита в Москве закрыли. В городе не работает ничего, кроме стратегически важных предприятий, продуктовых магазинов и медучреждений. Почти вся Россия сейчас живет в режиме строгой самоизоляции. Людям запретили выходить на улицу без веской причины из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в России зафиксировали 21 102 случая заражения 2019-nCoV.