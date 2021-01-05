Вход по билетам введут в храме Христа Спасителя на Рождество
«В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», — сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
На сайте отмечается, что неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения введенных мер. При этом в пресс-службе не пояснили, кто именно сможет получить билеты.
Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме пройдет в ночь на 7 января. Прихожанам напомнили, что посмотреть службу можно будет по телевизору или на портале РПЦ. Трансляция будет вестись в прямом эфире.
Перед Новым годом патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие. Также он выступил с обращением, в котором назвал пандемию коронавируса уроком всем. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал всех верующих встретить Рождество дома, пишет «Газета.ru».